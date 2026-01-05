بوخلدة: “موكوينا يحب كثيرا كرة القدم وعقليته تناسبني”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى المستقدم الجديد لمولودية الجزائر، شهر الدين بوخلدة، على مدربه الجديد رولاني موكيونا، مؤكدا بأن العقلية التي يتحلى بها هذا الأخير، تناسبه.
وصرّح شهر الدين بوخلدة، للصفحة الرسمية للمولودية: “أوجه الشكر للمدرب رولاني موكوينا، لمطالبته بخدماتي”.
كما أضاف: “موكوينا مدرب شاب في العمر، لكنه كبير بخبرته، والنتائج التي حققها هي من تتحدث عنه، وأتوقع أن يذهب بعيدا جدا”.
وأردف: “موكوينا فاز بعدد كبير من المباريات، وأنا شخصيا نادرا ما شاهدت مثل هذه النتائج، وأتمنى أن أفوز بمباريات أخرى معه”.
وتابع شهر الدين بوخلدة: “موكوينا مدرب يحب كثيرا كرة القدم، وهذا يناسبني كثيرا، لذا أتمنى أن أكون عند مستوى الثقة التي يضعها في شخصي”.
