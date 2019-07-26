بوخنتاش: الداعون لمقاطعة مهرجان تيمقاد بإسم الحراك الشعبي هدفهم الحقيقي هو المشاركة فيه

رد مساء اليوم الجمعة، محافظ مهرجان تيمقاد بباتنة، يوسف بوخنتاش في ندوة صحفية عشية إنطلاق طبعة المهرجان 41

على أسئلة الصحفيين حول إمكانية فشل الطبعة، بسبب دعوات المقاطعة التي أطلقها ناشطون وجمعويون عبر مواقع التواصل الإجتماعي

على أساس تلبية مطالب الحراك الشعبي المنادية لوقف كل مظاهر هدر المال العام إلى حين، رد بالقول أن الداعون للمقاطعة

في الحقيقة هم فنانون لم توجه لهم الدعوة للمشاركة في هذه الطبعة، ليس إقصاء لهم ولكن تكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع الفنانين،

مستبعدا أن يكون الحراك الشعبي ضد الفن والثقافة لإن الحراك في حد ذاته هو فن وثقافة، مضيفا أن الأصداء الأولية سواء من مدينة تيمقاد

أومن عاصمة الولاية مشجعة جدا بل ومرحبة بالتظاهرة، وبذلك تكون محافظة مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته الـ41 أمام تحدي حقيقي

عشية حفل الإفتتاح بعد يوم غد الأحد، في ظل عزم شباب على مقاطعة الطبعة وتأجيلها إلى غاية تحقيق جميع مطالب الحراك الشعبي،لجميع مطالب.

يذكر أن حفل الافتتاح تأجل بيوم واحد بسبب الحداد الذي أعلنته السلطات الجزائرية على وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي.