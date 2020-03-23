بوخنشوش: “الزاوالي يعرف يغسل يديه.. عاونوه بالدراهم”

وجه المهاجم السابق للمنتخب الوطني “سليم بوخنشوش” رسالة شديدة اللجهة للاعبين الذين يلقون دروس للجزائريين حول كيفية غسل اليدين.
ونشر بوخنشوش مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام للتوعية من خطر إنتشار فيروس كورونا قائلا :
“ليس من عادتي ان انشر فيديوهات على صفحتي لكنني اريد ان اوجه رسالة للاعبين، هناك من يقول لي ان نقوم بنشر فيديو لتعليم الناس كيفية غسل اليدين، الناس تعرف تغسل يديها هناك “زواليا” ما عندهم واش ياكلو لازم نعاونوهم”
بوخنشوش يوجه رسالة للاعبين : "الزوالي يعرف يغسل يديه.. عاونوه بالدراهم "
Publiée par Algeria Today News sur Lundi 23 mars 2020
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