بوخنشوش :”حققنا تتويجا مستحقا بعد موسم شاق”

أعرب سليم بوخنشوش، لاعب اتحاد العاصمة، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس الجزائر بعد موسم شاق، مؤكدًا أن الفريق نجح في إنهاء الموسم بشكل مثالي رغم التحديات التي واجهته.

وفي تصريح له عقب المباراة النهائية التي جمعت الفريق بشباب بلوزداد، قال بوخنشوش: “الحمد لله، التتويج جاء بعد موسم شاق، ونجحنا في السير خطوة بخطوة، مباراة بمباراة، حتى تحقق الهدف في النهاية. كان لدينا العهد في بداية الموسم أن نخرج بلقب على الأقل، والحمد لله وفقنا في تحقيق ذلك”

وأضاف بوخنشوش: “أشكر كل اللاعبين الذين كانوا مخلصين طوال الموسم، كما أتوجه بشكر خاص لجماهيرنا التي صبرت معنا في الأوقات الصعبة. بدون دعمهم، ما كان هذا الإنجاز ليتحقق”

وواصل: “أهدى هذا الفوز إلى الأنصار، الذين كانوا إلى جانبنا طوال البطولة. أعتقد أن العديد من المتتبعين كانوا يشككون في قدراتنا، لكن اليوم أثبتنا للجميع أننا أقوى وأثبتنا أن اتحاد العاصمة قادر على العودة إلى منصات التتويج”

ويُعتبر هذا اللقب التاسع في تاريخ اتحاد العاصمة، وهو خطوة جديدة نحو استعادة الهيبة المحلية للفريق، الذي يواصل التقدم نحو الألقاب المحلية والدولية في المواسم القادمة.