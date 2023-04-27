بوخنشوش: “لن نتنقل إلى تونس في ثوب الضحية”

أكد لاعب شبيبة القبائل، سليم بوخنشوش، بأن الهدف من تنقلهم إلى تونس، هو السعي لتقديم أفضل ما لديهم أمام الترجي، للعودة بتأشيرة التأهل لنصف نهائي رابطة الأبطال.

وصرج بوخنشوش، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “حضّرنا جيدا لمباراة العودة أمام الترجي، ولن نتنقل إلى تونس في ثوب الضحية”.

كما أضاف: “ليس لدينا ما نخسره في هذه المباراة، سنقدم أقصى ما لدينا، بغض النظر عن اسم منافسنا”.

وتابع سليم بوخنشوش: “عانينا من نقص الثقة بسبب ما مررنا به في بداية هذا الموسم، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بالتأهل من تونس”.