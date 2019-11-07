بوخنشوش مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري التونسي

ينافس الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، لاعب النجم الساحلي التونسي، على جائزة لاعب الشهر، في الدوري التونسي.

وجاء ترشيح سليم بوخنشوش، لهذه الجائزة الخاصة بشهر أكتوبر المنصرم، نظير تألقه رفقة ناديه النجم الساحلي، في الدوري التونسي.

وينافس اللاعب السابق لشبيبة القبائل، على هذا اللقب، كل من، ياسين الشماخ، وكامباوري (النادي الإفريقي)، أنيس البدري (الترجي)، ولاعب اتحاد بن قردان، ويلنجتون ميلو.

يذكر أن سليم بوخنشوش، انضم في الميركاتو الصيفي المنصرم لنادي النجم الساحلي التونسي، قادما اليه من شبيبة القبائل.