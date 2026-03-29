بوخنشوش يرد على إدارة “السياربي”

خرج متوسط ميدان نادي شباب بلوزداد، سليم بوخنشوش، عن صمته، من أجل توضيح أسباب غيابه عن الداربي الأخير، أمام الجار مولودية الجزائر.

وصنع غياب بوخنشوش، عن اللقاء الذي أقيم الأربعاء الفارط، ضمن تسوية الجولة الـ 16 من البطولة. جدلا واسعا بين أنصار “السياربي” لاسيما، وأنه لم يكن مصابا ولا تحت طائلة العقوبة.

وارتفعت حدة الجدل، بعد بيان إدارة الفريق أمس، الذي أكدت من خلاله، أن الرئيس بدر الدين بهلول، زار التدريبات، وذكر اللاعبين ضرورة التحلي بروح المسؤولية والإنضباط. مع تطبيق تدابير انضباطية في حق بوخنشوش وزميله لطفي بوصوار.

ليطلق بوخنشوش، الذي التحق بالشباب في الميركاتو الشتوي الماضي. في صفقة مجانية بعد فسخه عقده مع اتحاد العاصمة. رسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابه على “أنستغرام” دافع من خلالها عن موقفه.

وجاء في توضيح لاعب الشباب: “تنبيه ! قبل مباراة المولودية، توفي خالي أعز شخص عندي، ذهبت لحضور الجنازة والقيام بالواجب.. لا أكثر ولا أقل”.