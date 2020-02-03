عاجل

ADS

بوخنشوش يلتحق بالدوري السعودي

الرياضة
  • -
  • 0
بوخنشوش يلتحق بالدوري السعودي
بقلم كريم.تيغرمت

إنتقل الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى الدوري السعودي، أين سيخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي أبها.

وأعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، على شكل إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

ويعلق مسؤولو النادي السعودي، آمالهم على اللاعب السابق لشبيبة القبائل، لتقديم الإضافة اللازمة لوسط ميدان الفريق.

يذكر أن سليم بوخنشوش (28 عاما)، انضم لنادي النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الصيفي الماضي، أين أمضى على عقد لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يحول على شكل إعارة لنادي أبها السعودي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767847

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com