بوخنشوش يلتحق بالدوري السعودي

إنتقل الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى الدوري السعودي، أين سيخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي أبها.

وأعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، على شكل إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

ويعلق مسؤولو النادي السعودي، آمالهم على اللاعب السابق لشبيبة القبائل، لتقديم الإضافة اللازمة لوسط ميدان الفريق.

يذكر أن سليم بوخنشوش (28 عاما)، انضم لنادي النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الصيفي الماضي، أين أمضى على عقد لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يحول على شكل إعارة لنادي أبها السعودي.