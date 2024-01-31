بوخنشوش ينضم إلى اتحاد العاصمة بعقد لموسمين

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع متوسط الميدان سليم بوخنشوش لموسمين قادما من فريق شبيبة القبائل.

وقدمت إدارة سوسطارة اللاعب عبر صورة فوتوغرافية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. قبل تقديم لوسائل الإعلام غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وتسعى إدارة الفريق العاصمي تدعيم الفريق بلاعبين يملكون خبرة مثل بوخنشوش الذي سبق له حمل القميص الوطني في عهد الناخب الوطني السابق رابح ماجر، وتجربة أخرى في الدوري التونسي.

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