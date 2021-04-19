بودالي: 4.5 مليون عملية دفع عبر الأنترنت سنة 2020

الوطني
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بودالي: 4.5 مليون عملية دفع عبر الأنترنت سنة 2020
بقلم أمينة داودي

كشف المدير العام للبنوك العمومية والتسويق المالي حسان بودالي، أنه تم خلال سنة 2020 إحصاء 4.5 مليون عملية دفع عبر الأنترنيت.

وأوضح بودالي، خلال نزوله ضيفا في فروم الإذاعة الوطنية، أن عملية الدفع تتعلق بفواتير الهاتف والكهرباء.

وكشف في ذات السياق، أن عدد الشبابيك الآلية عبر البنوك بلغ حوالي 3 آلاف موّزع تمت عبرها 58 مليون عملية سحب.

وأضاف أن الأيام الإعلامية حول المنتجات والخدمات البنكية في كامل التراب الوطني التي تدوم إلى غاية الـ 06 ماي المقبل تندرج في إطار أعمال تعزيز وتسريع الإدماج المالي.

وكذا بهدف التقرب أكثر من المواطنين، وإحراز التقدم في المجال البنكي لتسهيل يومياتهم والإستجابة لحاجياتهم.


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