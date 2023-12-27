بوداود :”لن أنسى خالد وزاكي وربي يرحم موتى فريق البيض”

أكد المعالج الفيزيائي لمولودية البيض محمد بوداود تواجده في راحة تامة بعد تلقيه العلاج من قبل المختصين والأطباء في مدينة عين تموشنت.

وقال محمد بوداود في تصريح لـ “النهار” اليوم الأربعاء “أشكر ناس السوقر لي وقفوا معانا، و حتى إدارة مولودية البيض إلى جانب ناس عين تموشنت الذين قاموا بزيارتنا في عدد من المرات”

كما أضاف بوداود “ربي يرحم الموتى والزملاء، الذي توفاو، بصراحة كانوا عبارة عن إخوة ، منهم المرحوم خالد الذي كان يبيت معي في غرفة واحدة، لمدة 15 يوم”.

وختم المعالج الفيزيائي ” زاكي الذي لن أنساه و عمل معي منذ 2016 لما كنا في شبيبة الساورة”.

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