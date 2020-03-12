“بوداوي”:”هكذا تلقيت خبر استدعائي لكان مصر”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي “هشام بوداوي” عن الطريقة التي تلقى بها استدعاء بلماضي لكأس أمم إفريقيا 2019.

“بوداوي” قال في تصريح للقناة الرسمية لنيس:”كنت نائما في المنزل.. جاء لي آخي وأخبرني بأنني ضمن قائمة بلماضي التي ستُشارك في “الكان” لكنني لم أستوعب ذلك”.

“عُدت للنوم مُجددا وبعد نهوظي دخلت لحسابي على الأنستغرام فوجدت رسائل التهنئة من أصدقائي”.

“التتويج بالكان أمر جيد، عندما أعلن الحكم نهاية مباراة السنغال في النهائي لم نعي ما كنا نفعل، إنه أمر استثنائي خاصة وأن الشعب الجزائري كله كان ورائنا”.