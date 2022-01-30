بوداوي: “أحلم بعيش هذه اللحظة رفقة نيس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري هشام بوداوي، عن أبرز طموحاته لهذا الموسم الجاري رفقة ناديه نيس الفرنسي.
وصرح بوداوي في حوار لموقع “غول”: “من الطبيعي أن أحلم بلعب رابطة أبطال أوروبا رفقة نيس، فهذه أبرز منافسة أوروبية”.
كما أضاف: “بعد ثلاثة سنوات لي في نيس، وكل المراحل التي اجتزتها، أطمح لسماع موسيقى دوري الأبطال في “أليانز ريفيرا””.
وتابع هشام بوداوي: “سيكون هذا الأمر رائعا، لكن لم نبلغ ذلك بعد، ينتظرنا عمل كبير علينا القيام به لبلوغ ذلك”.
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