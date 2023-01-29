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الرياضة

بوداوي أساسيا رفقة نيس في مواجهة ليل

بقلم كريم تيغرمت
بوداوي أساسيا رفقة نيس في مواجهة ليل
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يخوض الدولي الجزائري هشام بوداوي، وناديه نيس، اليوم الأحد، مباراة الجولة الـ20 من الليغ1 الفرنسية، في مواجهة نادي ليل.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تشكيلتها الأساسية في هذه اللقاء، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما سجل الدولي الجزائري الآخر يوسف عطال، عودته لقائمة ناديه نيس، بتواجده ضمن قائمة البدلاء في هذه المباراة.

وتأتي عودة يوسف عطال، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي غيبته عن المباريات الماضية لناديه.

رابط دائم : https://nhar.tv/UFsPY
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