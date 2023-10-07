بوداوي أساسيا رفقة نيس في مواجهة ميتز

يواجه الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم السبت، رفقة ناديه نيس، مضيفهم نادي ميتز، لحساب الجولة الثامنة من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نايس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تزيتر”، التشكيلة الأسياسية التي ستبدأ هده المباراة، والتي ضمت اسم بوداوي.

في المقابل، فضل مدرب نيس، ابقاء الثنائي الجزائري الآخر يوسف عطال، وبدر الدين بوعناني، على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليهما في الشوط الثاني.

يذكر أن الثلاثي الجزائري لنادي نيس، هشام بوداوي، يوسف عطال، وبوعناني، معنيين بالترص المقبل للمنتخب الوطني.