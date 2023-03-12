بوداوي أساسيا رفقة نيس في مواجهة نانت

يواجه الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، رفقة ناديه نيس، مضيفهم نادي نانت، لحساب الدوري الفرنسي.

وكشفت إدارة نيس، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما يعول مدرب نيس ديدي ديغارد، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجمه الجزائري للإطاحة بمنافسهم نانت.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال، يغيب عن قائمة ناديه نيس في هذا اللقاء، بسبب الإصابة.