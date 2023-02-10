بوداوي أساسيا في مواجهة نيس أمام أجاكسيو

يتواجد الدولي الجزائري هشام بوداوي في القائمة الأساسية لفريقه نيس. تحسبا للمباراة التي ستجمعه و رفقائه بنادي اجاكسيو.

كما تواجد الدولي الجزائري بلال براهيمي في القائمة الاحتياطية لناديه الذي يعوّل على الفوز بالنقاط الثلاث أمام النادي الكورسيكي الذي سيغيب عنه الدولي الجزائري يوسف بلايلي بسبب الإصابة.

وعرفت قائمة نيس تواجد الشاب الفرانكو جزائري بوعناني الذي يصنع الحدث في البطولة الفرنسية للإمكانيات الكبير ة التي يمتلكها رغم صغر سنه.

يذكر. ان يوسف عطال يواصل الغياب عن فريقه بداعي الاصابة التي تلقاها في وقت سابق.

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