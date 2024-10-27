بوداوي أساسيا مع نيس في داربي موناكو وبوعناني بديلا
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الثنائي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، اليوم الأحد، رفقة ناديهما نيس، مباراة الجولة التاسعة، في مواجهة موناكو.
وسجل هشام بوداوي، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه نيس، التي ستبدأ المباراة أمام الضيف نادي موناكو.
كما فضل مدرب نادي نيس، ابقاء الدولي الجزائري الآخر بدر الدين بوعناني، في دكّة البدلاء، مع امكانية اقحامه في الشوط الثاني.
Le onze aligné par Franck Haise pour ce 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲 🔴⚫#OGCNASM pic.twitter.com/YvQLwS12fC
— OGC Nice (@ogcnice) October 27, 2024
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