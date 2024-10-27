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الرياضة

بوداوي أساسيا مع نيس في داربي موناكو وبوعناني بديلا

بقلم كريم تيغرمت
بوداوي أساسيا مع نيس في داربي موناكو وبوعناني بديلا
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يخوض الثنائي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، اليوم الأحد، رفقة ناديهما نيس، مباراة الجولة التاسعة، في مواجهة موناكو.

وسجل هشام بوداوي، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه نيس، التي ستبدأ المباراة أمام الضيف نادي موناكو.

كما فضل مدرب نادي نيس، ابقاء الدولي الجزائري الآخر بدر الدين بوعناني، في دكّة البدلاء، مع امكانية اقحامه في الشوط الثاني.

رابط دائم : https://nhar.tv/36L6N
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