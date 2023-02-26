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الرياضة

بوداوي أساسيا مع نيس في مواجهة موناكو

بقلم كريم تيغرمت
بوداوي أساسيا مع نيس في مواجهة موناكو
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يواجه الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، رفقة نايه نيس، مضيفهم موناكو، لحساب الجولة الـ25 من الليغ1.

وكشفت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما شهدت التشكيلة الأساسية لنادي نيس، في هذه المباراة، تواصل غياب الدولي الجزائري الىخر يوسف عطال بداعياالإصابة

رابط دائم : https://nhar.tv/O3FRj
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