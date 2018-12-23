بوداوي: “إستدعاء الخضر محفز وهذا ما قاله لنا بلماضي”

أبدى لاعب نادي بارادو، هشام بوداوي، سعادته بالدعوة التي وجهها له الناخب الوطني جمال بلماضي للمشاركة في تربص الخضر والمباراة الودية أمام قطر.

وصرح هشام بوداوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “استدعاؤنا، للمشاركة في هذا التربص، يحفزنا على العمل أكثر على أمل التواجد في المنتخب الأول”.

وكشف بوداوي، ما قاله بلماضي للاعبين قبل تنقلهم إلى قطر، قائلا: “بلماضي طالبنا بإظهار كامل امكانياتنا، وكسب ثقته لإستدعائنا للمنتخب الأول والمشاركة في الكان”.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، استدعى لاعب نادي بارادو، هشام بوداوي، لأول مرة للمنتخب الوطني، بعد وقوفه على امكانيات هذا الأخير.