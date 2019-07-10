بوداوي: ” المشاركة في منافسة الكان في سن الـ 19 ..” طلعتلي المورال””

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني، هشام بوداوي، أنه يتمتع بمعنويات مرتفعة بعد دخوله تاريخ كرة القدم الجزائرية كونه أصغر لاعب يشارك في منافسة كأس أمم إفريقيا.

ونشّط متوسط ميدان الخضر هشام بوداوي ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء، تحدث من خلالها عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإيفواري أمسية الغد بملعب السويس قائلا:

“عندما شاركت في هذا السن في كأس إفريقيا ساهم هذا الأمر في رفع معنوياتي، ويحفزني أكثر وأنا جد سعيد كوني أصغر لاعب يشارك في هذه المنافسة”.

وأضاف: “أنا جد سعيد، وسأعمل مستقبلا من أجل التواجد معهم في كأس العالم إذا تأهلنا ، وسأواصل العمل حتى يكون إسمي دائما في قائمة المنتخب الوطني، وإنّ شاء الله نجلب كأس أمم إفريقيا”.