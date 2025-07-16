بوداوي: “بيتكوفيتش منحني الثقة التي افتقدتها في المنتخب”

عبّر الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، عن ارتياحه الكبير للعمل تحت إشراف المدرب الجديد للمنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

مشيدًا بتعامله الإنساني والاحترافي مع اللاعبين، والذي أعاد له الثقة المفقودة.

وقال بوداوي في في تصريحات خصّ بها قناة بي إن سبورتس : “أشعر براحة كبيرة مع بيتكوفيتش، لقد كان من الصعب عليّ التعبير عن إمكانياتي سابقًا، لكن الآن أصبحت ألعب بثقة أكبر. قبل ذلك، كنت أخشى أن أخطئ في تمريرة واحدة فقط، وكان ذلك كفيلًا بأن أفقد التركيز وأخرج من أجواء المباراة”.

وأضاف اللاعب: “في مرحلة معينة، فقدت الثقة في نفسي داخل المنتخب، وكنت خائفًا من تضييع الفرص أو ارتكاب أخطاء، وهو ما أثر على مستواي في التربصات السابقة. لكن مع قدوم المدرب الجديد، تغيّرت الأمور. لقد منحني الثقة التي كنت بحاجة إليها، وأصبحت أشعر براحة أكبر على أرضية الميدان”.

وتحدث بوداوي أيضًا عن انطباعه الأول حول بيتكوفيتش: “لم أكن أعرف المدرب قبل التحاقه بالمنتخب، فسألت بعض اللاعبين عنه، وأكدوا لي أنه مدرب جيد”.

وتابع: “يتعامل معنا باحترام كبير، سواء داخل الملعب أو خارجه، وأسلوبه في التسيير يشبه إلى حد بعيد ما اعتدنا عليه هنا في أوروبا، طريقة عمله احترافية إلى أبعد الحدود”.

تصريحات بوداوي عكست الأجواء الإيجابية التي بدأت تسود داخل “الخضر” منذ تعيين المدرب السويسري، الذي يبدو أنه نجح في استعادة الروح والثقة لدى بعض العناصر التي عانت من التهميش أو الضغوط في فترات سابقة.

ويأمل نجم نيس أن يكون هذا التغيير بداية جديدة له مع المنتخب الوطني، خصوصًا مع اقتراب تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم، حيث تسعى الجزائر للعودة بقوة إلى الواجهة القارية والدولية.