بوداوي خارج الخدمة!

وجد الدولي الجزائري هشام بوداوي، نفسه خارج الخدمة، خلال المُباراة التي ستنطلق على الخامسة اليوم الأحد بين ناديه نيس ورامس.

وقرر المُدرب باتريك فييرا، ترك متوسط الميدان الصاعد في المُدرجات، بعد أن كان متواجدا في القائمة الأولية التي إستدعاها.

وفضل التقني الفرنسي، عدم الإعتماد على إبن بشار، خاصة وأنه لم يُقدم الكثير خلال الدقائق القليلة التي لعبها هذا الموسم.

ويبقى هذا الخيار فنيا، من طرف بطل أوروبا 2000، والذي ينتظر الأفضل من نجمه الشاب في المُستقبل.

وسيكون خريج مدرسة بارادو، مُطالبا بالصبر، قبل الحصول على فُرصة جديدة، ولكن بعد إيجاد معالمه مع العقبان.

ويعيش صاحب الـ20 عاما، بداية موسم مُعقدة، بإعتباره يفتقد للخبرة في المُستوى العالي، مما صعّب عليه التأقلم مع الأجواء الإحترافية.