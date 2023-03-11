بوداوي :” سعيد جدا بمكانتي الأساسية في نيس بعدما شعرت بالقلق”

ابدى الدولي الجزائري هشام بوداوي سعادته الكبيرة بعدما حجز مكانة أساسية في فريقه نيس الفرنسي.

وقال هشام بوداوي في الندوة الصحفية التي انعقدت قبل مواجهة نانت غدا “في بداية الموسم الكروي، عانيت بعض الشيء وانتابني القلق لعدم لعب المباريات أساسيا، وحاليا أنشط المباريات بشكل تسلسلي”.

وأضاف بوداوي “عندما أدخل إلى الملعب، و أشاهد الجمهور أقول في نفسيتي أني سأعطي كل ما أملك من إمكانيات، أنا سعيد جدا بالتواجد هنا”.

كما ختم ابن مدينة بشار “المدرب يأتي في كل مرة يكلمني، و يقول لي العب كما تعرف، يعطيني الثقة في نفسي، كما يمنحني حرية القرار”.

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