بوداوي: “سعيد مع المنتخب الوطني في كل الحالات”

أكد الدولي الجزائري، هشام بوداي، سعادته بما قدمه مع المنتخب الوطني، في كان 2019، لحد الآن، وسيبقى دائما في خدمة المنتخب الوطني والمدرب جمال بلماضي.

وصرح هشام بوداوي، في هذا الخصوص، خلال الندوة الصحفية: “أنا سعيد بتواجدي رفقة المنتخب الوطني، في هذه “الكان”، وبما قدمته لحد الآن”.

وأضاف، خريج مدرسة بارادو: “في حال شاركت في المباريات، أكون جد سعيد، وأعمل على تقديم أفضل ما لدي لمساعدة زملائي على للفوز”.

وتابع بوداوي: “حتى في حال لم يتم إشراكي من طرف الناخب الوطني، أكون أيضا سعيدا، بمساندة زملائي”.