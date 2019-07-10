بوداوي :”شاهدت مُباراة 2015 من التلفزيون والآن أنا في الملعب”

أوضح الدولي الجزائري “هشام بوداوي” بأنه تابع المُباراة بين المنتخب الوطني ونظيره الإيفواري في الكان 2015، من على شاشة التلفزيون.

وقال :”لقد كنت صغيرا حينها، والآن أنا متواجد مع الخضر كلاعب، وهذا أمر يُحفزني، وبإذن الله سنفوز عليهم هذه المرة”.

وواصل :”المُباراة سنجلبها، وسنعمل من أجل التأهل للمربع الذهبي، خاصة وأننا جاهزون ومعنوياتنا في السماء، لمواصلة المُشوار في هذه المُنافسة”.

يُذكر بأن نجم “بارادو” الصاعد، مُنتظر كالعادة على مقاعد البدلاء، بإعتبار أن مركز وسط الميدان الدفاعي مُحجوز لصاحب الخبرة “قديورة”.