بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 25 من الليغ 1

يواصل الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس، هشام بوداوي، تقديم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتواجد بوداوي، في التشكيلة المثالية للجولة 25 من الليغ 1، التي أعلنتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين.

وذلك بعد تألقه في مواجهة فوز فريقه نيس ضد موناكو، بثلاثية نظيفة، ونيله تنقيط 8/10.

للإشارة، شارك لاعب الخضر هشام بوداوي هذا الموسم في 12 مباراة أساسيا مع فريقه، بمعدل 944 دقيقة منذ بداية الموسم.