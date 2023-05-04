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الرياضة

بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 33 من “الليغ 1”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 33 من “الليغ 1”
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نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية للجولة 33 من الدوري الفرنسي، والتي جاء ضمنها الدولي الجزائري ولاعب نادي نيس، هشام بوداوي.

بعد أن تألق لاعب الخضر، في آخر مواجهة خاضها مع فريقه نيس، في الدوري الفرنسي ضد تروا، بتسجيله هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة الثانية من المواجهة.

ونال بوداوي، تنقيط 7 من 10 من صحيفة “ليكيب”، بعد أن عرفت نسبة دقة تمريراته 95%، وتقديمه تمريرتين مفتاحيتين في المواجهة.

كما سدد بوداوي نحو المرمى في المواجهة 3 مرات، أسفرت عن هدف. أما دفاعيا فقد قام بوداوي بقطع 11 كرة للخصم في المواجهة.

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