بوداوي ضمن التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية

نال الدولي الجزائري هشام بوداوي، الاعتراف في الليغ1 الفرنسية، نظير مردودع في الجولة الـ23 من الليغ1 الفرنسية.

وسجل بوداوي، تواجده في التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من الليغ1 الفرنسية، وفق ما كشفت عنه موقع “هوسكورد” العالمي.

كما منح موقع “هوسكورد”، للدولي الجزائري، علامة (7.90)، نظير المردود الذي قدمه في مواجهة مونبوليي.

يذكر أن هشام بوداوي، شاهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه نيس، أمس الأحد، على حساب مونبوليي، بثنائية نظيفة.