بوداوي ضمن تشكيلة الأسبوع لأفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا

سجّل الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، تواجده ضمن تشيلة الأسبوع لأفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا.

ونشر موقع “Tv5 monde”، عبر منصة “X”، تشكيلة الأسبوع لأضفل اللاعبين الأفارقة في أوروبا، والتي ضمت اسم بوداوي.

وتواجد الدولي الجزائري، وخريج مدرسة بارادو، ضمن هذه القائمة إلى جانب عدة نجوم أفارقة، على غرار المغربي حكيمي، والسنغالي ديارا، وغيرهم.

يذكر أن هشام بوداوي، ساهم في الفوز الأخير الذي حققه ناديه نيس، بثلاثية مقابل هدفين، على حساب نادي رين، لحساب الليغ1.