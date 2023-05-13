بوداوي ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في نيس

سجل الدولي الجزائري هشام بوداوي، تواجده ضمن قائمة ناديه نيس الفرنسي، للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب للموسم في الفريق.

وكشفت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” قائمة لاعبيها المرشحين لجائزة لاعب الموسم، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما ينافس ابن المنيعة، على هذه الجائزة، عدة لاعبين من زملائه في الفريق، على غرار كل من لابورد، توديبو، دانتي، الحارس شمايكل، وغيرهم.

يذكر أن هشام بوداوي، نجح هذا الموسم في تقديم أحد أفضل مستوياته مع ناديه نيس الفرنسي، ضمن الليغ1 الفرنسية.