بوداوي ضمن قائمة نيس المعنية بنصف نهائي كأس فرنسا

سيكون الدولي الجزائري هشام بوداوي حاضرا رفقة ناديه نيس الفرنسي، في المباراة المهمة التي تنتظرهم لحساب كأس فرنسا.

وكشف إدارة نادي نيس، عن قائئمتها الموسعة للاعبين النعنيين بهذه المبارة، والتي ضمت 21 لاعبا، بما فيهم بوداوي.

في حين غاب الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال، عن هذه القائمة، لعدم تعافيه التام من الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن هشام بوداوي، وناديه نيس، سينشطون نصف نهائي كأس فرنسا، غدا الثلاثاء، في مواجهة نادي فيرسايلس.