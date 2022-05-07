بوداوي في مهمة البحث عن أول ألقابه مع نيس         

يواجه اليوم السبت، متوسط ميدان المنتخب الوطني رفقة ناديه نيس الفرنسي، هشام بوداوي، نانت برسم نهائي كأس فرنسا.

ومن المنتظر أن يبدأ بوداوي اللقاء أساسيا، كما استدعى المدرب “غاليتيي” الحارس الفرانكو جزائري بوالهندي لقائمة الفريق.

في حين سيغيب الدولي الجزائري الآخر يوسف عطال، عن المواجهة، بسبب الإصابة وإجرائه عملية جراحية مؤخرا.

وسيسعى لاعب المنتخب الوطني بوداوي، للتتويج بأول ألقابه مع فريقه منذ التحاقه به صيف 2019.

لإنقاذ موسمه، خاصة مع تواجد “نيس” في المركز الخامس “بالليغ1″، بعد 3 لقاءات عن نهاية الدوري الفرنسي.

وستلعب المواجهة على ملعب “ستاد دوفرنس”، على الساعة الـ20.00 حسب التوقيت الفرنسي.

للإشارة، سبق للدوليان الجزائريان بن سبعيني و زفان التتويج بكأس فرنسا، لما كانا ينشطان في صفوف ران موسم 2018-2019.