بوداوي لاعب الشهر في ناديه نيس

توج اللاعب الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم السبت، بجائزة أفضل لاعب في ناديه نيس الفرنسي، لشهر أوت.

وتوج لاعب الخضر، بهذه الجائزة، بعد المستويات الراقية التي قدمها مع فريقه نيس، منذ انطلاق الموسم الكروي 2024-2025.

حيث شارك، بوداوي، مع نيس، في ثلاث مباريات، منذ انطلاق بطولة “الليغ1″، كلها أساسياً، وفي كامل الـ270 دقيقة.

وبصم بوداوي، على تمريرة حاسمة في مواجهة تولوز، في الجولة الثانية من البطولة، وأنقذ فريقه من الهزيمة. كما سجل هدفاً في مرمى أنجي، في الجولة الثالثة، وقاد فريقه للفوز برباعية مقابل هدف.

للإشارة، يوجد الدولي الجزائري، هشام بوداوي، رفقة فريقه نيس، في المرتبة الثامنة في ترتيب “الليغ1″، برصيد 4 نقاط، بعد مرور 3 جولات.