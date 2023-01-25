بوداوي: “لهذا السبب فضلت البقاء مع نيس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأربعاء، السبب الذي شجعه على تجديد عقده مع ناديه نيس الفرنسي.
ونشر إدارة نيس، تصريح بوداوي، أين قال: “أنا جد سعيد بتجديد عقدي مع نيس، سأعمل كل ما باستطاعتي من أجل اسعاد جماهيرنا”.
كما أضاف: “أعيش أفضل اللحظات مع جماهير نيس، منذ البداية، سواء في الملعب، خلال تجولي في المدينة، وفي كل مكان”.
وأردف خريج مدرسة بارادو: “أقدم دائما أفضل ما لدي في الملعب دون غش، أركض لمدة 90 دقيقة، وهذا ما تحبه الجماهير”.
وأضاف بوداوي: “عند التحاقي بالفريق في 2019، كان يتوجب علي اثبات قدراتي، وحاليا تغير الوضع، أشعر أنني لاعب مهم في الفريق، وأنني في بيتي”
وتابع هشام بوداوي: “اكتسبت ثقة كبيرة، وأشعر بذلك خلال التدريبات والمباريات التي أخوضها، ويمكنني تقديم الأفضل مستقبلا مع نيس لتوفر كل الظروف لذا فضلت البقاء”.
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