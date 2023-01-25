بوداوي: “لهذا السبب فضلت البقاء مع نيس”

كشف الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأربعاء، السبب الذي شجعه على تجديد عقده مع ناديه نيس الفرنسي.

ونشر إدارة نيس، تصريح بوداوي، أين قال: “أنا جد سعيد بتجديد عقدي مع نيس، سأعمل كل ما باستطاعتي من أجل اسعاد جماهيرنا”.

كما أضاف: “أعيش أفضل اللحظات مع جماهير نيس، منذ البداية، سواء في الملعب، خلال تجولي في المدينة، وفي كل مكان”.

وأردف خريج مدرسة بارادو: “أقدم دائما أفضل ما لدي في الملعب دون غش، أركض لمدة 90 دقيقة، وهذا ما تحبه الجماهير”.

وأضاف بوداوي: “عند التحاقي بالفريق في 2019، كان يتوجب علي اثبات قدراتي، وحاليا تغير الوضع، أشعر أنني لاعب مهم في الفريق، وأنني في بيتي”

وتابع هشام بوداوي: “اكتسبت ثقة كبيرة، وأشعر بذلك خلال التدريبات والمباريات التي أخوضها، ويمكنني تقديم الأفضل مستقبلا مع نيس لتوفر كل الظروف لذا فضلت البقاء”.