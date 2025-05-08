بوداوي مرشح لجائزة أفضل لاعب في نادي نيس الفرنسي هذا الموسم

أعلن نادي نيس الفرنسي، ترشيح الدولي الجزائرين هشام بوداوي، لجائزة أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي.

في خطوة تعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها لاعب خط الوسط في منظومة “النسور” منذ انطلاق الموسم.

بوداوي، الذي قدّم مستويات عالية من الاستقرار والانضباط التكتيكي، فرض نفسه بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة نيس. بدوره الحيوي في وسط الميدان.

ترشيح بوداوي لهذه الجائزة لم يكن مفاجئًا للمتابعين، بل هو تتويج منطقي لموسم مليء بالعطاء والعمل الصامت. فبين افتكاك الكرات، ودقة التمرير، والقدرة على كسر ضغط الخصم، ترك بصمته في كل مباراة تقريبًا. حيث بصم خريج مدرسة أتلتيك بارادو خلال 34 مباراة هذا الموسم في المنافسات مع ناديه بمعدل 2701 دقيقة لعب سجل خلالها هدفين.

رابط التصويت: https://forms.lk-s.com/aiglon_saison2425