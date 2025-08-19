بوداوي مرشح للانتقال إلى موناكو الفرنسي

رشّحت تقارير صحفية فرنسية لاعب “الخضر” هشام بوداوي، لمغادرة نادي نيس نحو موناكو خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف حساب “AS Monaco Mercato” المهتم بأخبار نادي الإمارة، على منصة “إكس” أن بوداوي، يتواجد ضمن مخططات النادي.

كما أبرز المصدر ذاته، نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إدارة موناكو، تخطط لضم بوداوي، في حال رحيل لاعب الفريق دينيس زكريا.

مشيرا إلى أن الدولي الجزائري، البالغ من العمر 25 ربيعا، يرتبط بعقد مع نادي نيس إلى صيف 2027.