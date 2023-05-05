بوداوي مطلوب في “البريميرليغ”

رشحت تقارير صحفية الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، للالتحاق بالدوري الانجليزي الممتاز.

وكشف موقع “أفريكا فوت” المهتم بأخبار الكرة الإفريقية، بأن لاعب الخضر. يتواجد محل أطماع، نادي أستون فيلا، الراغب في ضمه خلاله الصائفة القادمة.

ويقدم بوداوي، مستويات راقية في الليغ1 الفرنسية. رفقة نيس، في الموسم الجاري، جعلته يحظى باهتمام أوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا.

يذكر أن بوداوي، جدد عقده مؤخرا إلى صيف 2027، غير أن ذلك، لن يثني مسؤولي سابع “البريميرليغ” في بعث مفاوضات رسمية مع نظرائهم في نيس، على أمل حسم صفقته.