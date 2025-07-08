بوداوي مطلوب في البوندسليغا

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن أحد الأندية الألمانية أبدى اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع الدولي الجزائري هشام بوداوي، متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي.

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب نفس المصدر، فإن النادي الألماني المعني تواصل مع إدارة نيس للاستفسار عن مدى إمكانية ضم بوداوي، لكن الرد جاء واضحًا وصارمًا: “لن نتركه بأقل من 30 مليون يورو”.

وهو المبلغ الذي وضعه الفريق الفرنسي كشرط مبدئي لأي مفاوضات محتملة.

بوداوي (25 سنة)، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نيس إلى غاية صيف 2027، يُعتبر أحد أهم ركائز الفريق في خط الوسط، ويُصنّف من بين اللاعبين الجزائريين الأكثر استقرارًا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

هذا وتُشير بعض التقارير إلى أن النادي الألماني المهتم يتابع اللاعب منذ فترة، ويطمح لتعزيز خط وسطه بلاعب يجمع بين القوة البدنية والرؤية التكتيكية، وهي صفات يُجسدها بوداوي في أدائه.

وإذا ما تمسكت إدارة نيس بموقفها المالي، فإن الصفقة قد تصطدم بعقبة القيمة المرتفعة، ما لم يقرر النادي الألماني رفع عرضه أو التفاوض على صيغة انتقال بديلة، كالإعارة مع خيار الشراء أو تقسيط المبلغ.

في انتظار تطورات الملف، يبقى هشام بوداوي في قلب اهتمام الأندية الأوروبية، في وقت يواصل فيه التحضير للموسم الجديد رفقة نيس، مع طموح كبير في تأكيد مكانته واستعادة نسق التنافس العالي.