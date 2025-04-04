بوداوي ممرّراً حاسماً في مواجهة نيس ونانت

بصم متوسط ميدان المنتخب الوطني، هشام بوداوي، اليوم الجمعة، على تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه نيس أمام نانت. برسم الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وشهدت المباراة التي تجري فعالياتها في هذه الأثناء بملعب “أليانز ريفيرا”، تقديم لاعب الخُضر، هشام بوداوي، تمريرة سحرية مليمترية لزميله علي عبدي، الذي عادل النتيجة لصالح نيس أمام نانت في الدقيقة الـ14.

للإشارة، وصل هشام بوداوي إلى المساهمة التهديفية الرابعة خلال 30 لقاءً خاضه مع نيس هذا الموسم. بتسجيله هدفين وتقيدمه تمريرتين حاسمتين.