بوداوي مهدد بتضييع تربص الخضر

تحوم الشكوك حول إمكانية التحاق الدولي الجزائري، هشام بوداوي، بتربص المنتخب الوطني، الذي سينطلق بعد غد الاثنين، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، ضمن الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات “كان” 2023.

وبالرغم من تواجد خريج مدرسة أتليتيك بارادو، ضمن القائمة النهائية التي أعلن عنها الناخب الوطني، جمال بلماضي، أمس الجمعة، إلا أن الإصابة قد تحرم الخضر من خدمات بوداوي. في مواجهتي النيجر.

ويعاني بوداوي، من إصابة أسفل الظهر، حرمته من المشاركة في لقاء الخميس الماضي. أمام نادي شيريف تيراسبول المولدوفي، في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأكد الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي. بأن مشاركة لاعب الخضر، في لقاء الغد أمام لوريان في الجولة الـ 28 من الليغ1. يبقى غير مؤكدا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الجولة الفارطة أمام نادي نانت.

كما نشر ذات المصدر، تصريحات للمدرب ديدي ديغارد، تحدث فيها عن وضعية بوداوي، مؤكدا بأن مشارك الأخير، أمام لوريان من عدمها ستحدد اليوم السبت.