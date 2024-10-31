بوداوي مُصاب على مستوى الركبة ومهدد بالغياب عدة أسابيع

كشف مدرب نادي نيس، فرانك هايس، أن متوسط ميدان فريقه الدولي الجزائري، هشام بوداوي، يعاني من إصابة.

وتلقى الدولي الجزائري هشام بوداوي إصابة خلال آخر مواجهة مع فريقه أمام نادي موناكو. ضمن منافسات “الليغ1” الفرنسية.

وصرّح المدرب، فرانك هايس، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام الفرنسية، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة بريست، في إطار الجولة العاشرة من “الليغ1”: “هشام يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسيعود إلى أجواء المنافسة في نهاية العطلة الشتوية”.

وسيغيب متوسط الميدان، بوداوي، عن المنافسة لعدة أسابيع، وبالتالي تضييعه تربص المنتخب الوطني لشهر نوفمبر الذي تتخلله مواجهتان. في إطار الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.