بوداوي : ” نقطة قوة بلماضي هي إبعاد اللاعبين عن الضغط !! “

أشاد متوسط ميدان نادي بارادو هشام بوداوي بالناخب الوطني جمال بلماضي، الذي قام بإستدعائه لتشكيلة المنتخب المحلي التي واجهت المنتخب القطري الشهر الماضي.

وتحدث بوداوي عن الناخب الوطني خلال حفل الكرة الذهبية الجزائرية التي توج بها بغداد بونجاح قائلا:

“إن شاء الله أتحصل على مكانة مع المنتخب الوطني الأول، وأنا ما علي سوى العمل، وإظهار إمكاناتي خلال المواجهات الودية المقبلة، من أجل التواجد في نهائيات كان 2019″.

وأضاف: ” بلماضي مدرب رائع، يشجع اللاعبين ويجيد التحدث معهم، ولا يمارس الضغط على اللاعبين ..الله يبارك عليه، كما أنه يحفزني جيدا من أجل تحقيق الهدف الذي سطرته وهو الإحتراف”.