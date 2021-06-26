بوداوي :”هكذا يُضايقني محرز في تدريبات الخضر”

الرياضة
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بوداوي :”هكذا يُضايقني محرز في تدريبات الخضر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري، هشام بوداوي، بأنه يمتلك علاقة مميزة مع قائده في المنتخب الوطني، رياض محرز، والذي يقوم بـ”مُضايقته” بشكل هزلي عندما يتواجدان سويا مع تشكيلة مُحاربي الصحراء خلال كل تربص، وذلك في تصريحات لمجلة “أونز مونديال” الفرنسية.

وتحدث متوسط الميدان ضاحكا :”رياض يقوم بمُضايقتي، من حين لآخر لأنه يعلم بأنني خجول، وخلال تمرين اللمسة الواحدة، ويسعى دائما لخروجي منه بشكل مُبكر، لأنه يعلم بأنني قوي فيه، أمتلك علاقة مميزة معه”.

وواصل :”رياض يمتلك مُراوغات خارقة للعادة، إنه فخر للجزائر، حيث أنه الثاني فقط في بلادنا بعد رابح ماجر الذي يصل لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية”.


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