بوداوي وأوناس محرومون من التدرب إلى إشعار آخر

سيكون الدوليان الجزائريان، آدم أوناس، وهشام بوداوي، محرومون من تدريبات ناديهم نيس، مثل بقية زملائهم، إنطلاقا من يوم غد الإثنين وإلى غاية إشعار آخر.

وأعلنت إدارة نادي الفرنسي، في بيان لها اليوم الأحد، عن إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة غدا الإثنين، وجميع الحصصة التدريبية المقبلة إلى أشعار جديد.

وأوضح مسؤولو نيس، أن جميع اللاعبين تلقو برنامجا خاصا للعمل عليه على انفراد، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، إلى غاية عودتهم للتدريبات الجماعية.

وأوضحت إدارة نادي الفرنسي، أن هذا القرار جاء تماشيا مع الإجراءات المتخذة من السلطات الفرنسية، لتنجب تفسي فيروس كورونا.