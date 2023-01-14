بوداوي وبراهيمي حاضران في قائمة نيس المعنية بلقاء ريمس

يتواجد الثنائي الجزائري هشام بوداوي و بلال براهيمي ضمن القائمة الموسعة لفريق نيس الفرنسي المعنية بمباراة ريمس غدا.

وستجري المباراة ضمن فعاليات الجولة 19 من منافسة الليغ 1 بملعب “أوغيست دولون”.

كما تعرف القائمة غياب المهاجم اندي ديلور بسبب خيارات فنية للمدرب، ومع اقتراب رحيله عن النادي الفرنسي صوب النادي المرشح بقوة لضمه اولمبيك مارسيليا.

كما ستشهد المباراة غياب الدولي الجزائري الأخر يوسف عطال الذي يواصل العلاج من إصابته التي تلقاها في وقت سابق.

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