بوداوي وبراهيمي ضمن قائمة نيس وعطّال يغيب مجدّدا

وضع مدرب نيس الفرنسي ديغارد الثنائي الجزائري هشام بوداوي وبلال براهيمي ضمن القائمة الموسعة تحسبا لمواجهة نانت.

وستكون الفرصة مواتية للثنائي بوداوي و براهيمي من أجل التاكيد على امكانياتهما خاصة من جانب بوداوي الذي أصبح ركيزة أساسية.

و سيلعب الثنائي الجزائري أمام مواطنهما و زميلهما السابق اندي ديلور الذي تنقل حديثا الى نادي نانت.

كما عرفت القائمة غياب يوسف عطال مجدّدا، رغم مشاركة في المباراة الماضية لفريق في المنافسة الأوروبية.

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