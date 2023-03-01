بوداوي وبراهيمي مرشحان لجائزة لاعب الشهر في نيس

رشحت إدارة نادي نيس الفرنسي، الثنائي الدولي الجزائري، بلال براهيمي وهشام بوداوي، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الفريق. خلال شهر فيفري الماضي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي اليوم الأربعاء، قائمة من 13 لاعبا مرشحين للجائزة، يتقدمهم ثنائي الخضر بوداوي وبراهيمي.

وفتحت إدارة نيس. الباب أمام أنصار فريقهم من أجل اختيار الأفضل خلال الشهر الماضي، عبر التصويت في الموقع الرسمي.

وخطف براهيمي الأضواء رفقة نيس. الشهر الماضي، رغم مشاركته في 4 مناسبات جميعها كاحتياطي، بتسجيله 3 أهداف، منها ثنائية في مرمى أجاكسيو.

بينما شارك بوداوي، في 5 لقاءات كاملة خلال شهر فيفري، واحدة منها فقط كاحتياطي، وقدم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، مستويات كبيرة. جعلته محل إشادة واسعة في الوسط الإعلامي الفرنسي.