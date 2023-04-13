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الرياضة

بوداوي وبراهيمي يقودان نيس لفرض التعادل ضد بازل السويسري

بقلم عزيز طالبي
بوداوي وبراهيمي يقودان نيس لفرض التعادل ضد بازل السويسري
بوداوي
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عاد الدولي الجزائري هشام بوداوي بنقطة ثمينة رفقة فريقه نيس من سويسرا عندا مواجهة المستضيف بازل برسم ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية.

وشارك هشام بوداوي في التعادل الثمين بثنائية في كل شبكة، سجّل منها تيريم موفي.

كما جرت المباراة بملعب “سانت جاكوب” في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

إلى جانب ذلك، سجّل المهاجم الجزائري بلال براهيمي حضوره في المباراة بشكل احتياطي، أين شارك هو الآخر في العودة بالتعادل الثمين الذي سيسمح لهم بالمرور إلى الدور المقبل في حالة الفوز في لقاء الإياب.

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