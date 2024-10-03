بوداوي وبوعناني أساسيان رفقة نيس في مواجهة لاتسيو

يواجه الثنائي الدولي الجزائر، هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، اليوم الخميس، رفقة ناديهما نيس، مضيفهم نادي لاتسيو الإيطالي، لحساب الدوري الأوروبي

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم كل من بوداوي، وبوعناني

ويسعى الثنائي الجزائري، للمساهمة في قيادة فريقهما نيس الفرنسي، لتحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء

يذكر أن الثنائي هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، معنيان بالخرجة المزدوجة المقبلة للمنتخب الوطني، أمام منتخب الطوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.